TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü, ziraat mühendisi Yusuf Batar (25), hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 17 Eylül'de, Viranşehir-Mardin kara yolunda meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Yusuf Batar yönetimindeki 48 ASJ 109 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle, kavşakta, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. TIR devrilirken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Batar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Batar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Batar, bu sabah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.