Ziraat mühendisinin öldüğü kaza kamerada

Bu arada kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 17 Eylül'de, Viranşehir-Mardin kara yolunda meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Yusuf Batar yönetimindeki 48 ASJ 109 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle, kavşakta, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. TIR devrilirken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Batar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Batar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Batar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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