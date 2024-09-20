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        Ziraat mühendisinin öldüğü kaza kamerada

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü, ziraat mühendisi Yusuf Batar'ın (25) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:25
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        Ziraat mühendisinin öldüğü kaza kamerada
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü, ziraat mühendisi Yusuf Batar’ın (25) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 17 Eylül'de, Viranşehir-Mardin kara yolunda meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Yusuf Batar yönetimindeki 48 ASJ 109 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle, kavşakta, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. TIR devrilirken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Batar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Batar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Batar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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