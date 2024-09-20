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        Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada  1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:50
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        Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada  1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Suruç- Aligör karayolunda meydana geldi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevreyolunda Zeki Karabulut'un (40) kullandığı 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari araç şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hafif ticari araçtan yaralı olarak çıkarılan aynı aileden Zeki, Kadriye, Hira, Ali ve Ahmet Karabulut ile minibüsteki İbrahim ve Emine Akbaş, sürücü Mehmet Esen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. 

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan ticari aracın sürücüsü Zeki Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise acil serviste tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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