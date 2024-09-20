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        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada

         ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:00
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        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
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         ŞANLIURFA’nınBirecik ilçesinde, ilkokulun bahçesinde iki kişinin tabancayla rastgele havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

        Birecik ilçesine bağlı İncirlidere Mahallesi'ndeki bir ilkokulda isimleri öğrenilmeyen iki kişi öğleden sonra saat 16.00 sıralarında okul bahçesinde tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu anlar ise okul bahçesinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevrede kısa süreli korkuya yol açan magandaların görüntüleri, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Magandaların rastgele tabancalarla ateş ettikleri sırada okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. 

        Kısa sürede hızla yayılan videolar, sosyal medya kullanıcıların tepkisine yol açtı. Görüntülerde, okulun bahçesinde yapılan silahlı eylemi gerçekleştiren şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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