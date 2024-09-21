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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu, fıstıklar su altında kaldı

        ŞANLIURFA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:30
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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu, fıstıklar su altında kaldı
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        ŞANLIURFA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evleri su bastı ve bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşların kapanan yollara karşın alternatif güzergahları kullanmaları nedeniyle kent merkezinde trafik kilitlendi. Bazı evlerde su baskınına yol açan yağış nedeniyle birçok vatandaş damlarda ve evlerin çatısında kurutmaya bıraktıkları domates ve biberleri toplama telaşına düştü. Vatandaşlar Siverek, Hilvan, Akçakale ilçe merkezlerinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadılar. Şanlıurfa’da fıstık hasadı nedeniyle bahçelerde toplanan onlarca ton fıstık ise sel suları altında kaldı. Kentte hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar nedeniyle ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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