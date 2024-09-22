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        1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:35
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        1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Tabancaların da kullanıldığı kavgada otomobilinde bulunan Emrullah Yıldız (30) tek kurşunla vuruldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgada ağır yaralanan Emrullah Yıldız, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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