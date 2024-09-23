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        Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 1-3

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Mehmet Çoşkun (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:15
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        Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 1-3
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Burak Can, Miraç, Mboula, Mehmet Çoşkun (Dk. 80 Nafican), Begic (Dk. 80 Hakan Erçelik), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin (Dk. 90 Forsell), Ashkovski (Dk. 54 Fatih Eren), Aly Malle, Kayode (Dk. 80 Furkan Şamil)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Emre - Yiğit Efe, Berkay (Dk. 80 Atakan Rıdvan), Djilobodji, Çağatay, Tresor Doh (Dk. 67 Paoletti), Muhammed Mert (Dk. 19 Adnan Uğur), Lemkel Ze, Johnson (Dk. 67 Göktan), Camacho (Dk. 80 Dovedan), Wesley

        KIRMIZI KART: Aly Malle (Şanlıurfaspor)

        GOLLER: Dk. 26 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 28 Adnan Uğur, Dk. 72 Göktan, Dk. 79 Wesley (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Begic, Mboula, Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Djilobodji, Tresor Doh, Göktan (Fatih Karagümrük)

        1'nci Lig’in 6’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 3-1 yenildi.

        26'ncı dakikada Aly Malle’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        28'inci dakikada Wesley’in pasıyla kale önünde topla buluşan Adnan Uğur’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        72'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göktan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        79'uncu dakikada Göktan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Wesley, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

        Karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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