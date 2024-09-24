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        Şanlıurfa merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:10
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        Şanlıurfa merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ’da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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