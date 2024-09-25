Traktörün altında kalan 4 yaşındaki İbrahim öldü; baba gözaltında

Kaza, Birecik'e bağlı Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen F.Y., plakası öğrenilemeyen traktörünü evin önüne park etmek istedi. F.Y.'nin kullandığı traktör, manevra sırasında oğlu İbrahim Halil Yavuz'a çarptı. Traktörün altında kalan küçük çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, baba jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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