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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:40
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        Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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