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        Şanlıurfa'da bazalt taşlarının altında cephanelik çıktı: 27 gözaltı

        ŞANLIURFA'da jandarmanın Siverek ve Viranşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarında, bazalt taşları ve bahçe duvarları altında gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:35
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        Şanlıurfa'da bazalt taşlarının altında cephanelik çıktı: 27 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da jandarmanın Siverek ve Viranşehir’de silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarında, bazalt taşları ve bahçe duvarları altında gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazalt taşlıklar ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda; 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, 1396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında ayrıca farklı suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan toplam 27 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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