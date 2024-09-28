Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığında 4 tutuklama

ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde telefonla aradıkları 32 kişinin 17 milyon 600 bin TL'sini dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 32 kişinin 17 milyon 600 bin TL'sini dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Geçittepe Mahallesi'ndeki adreslere baskın yapan ekipler, İ.B. (55), C.K. (36), T.B. (23), A.Ü. (23) ve M.B'yi (16) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 telefon, 12 sim kart, dron, bilgisayar, 2 av tüfeği, motosiklet, tabanca, bir miktar uyuşturucu ile 9 klasör içinde muhtelif evrak ve çok sayıda Suriye uyruklulara ait kimlik fotokopisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.