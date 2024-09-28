İlk buluşmada 3 kişi ölmüştü; husumetli aileler bu kez barıştı

ŞANLIURFA'daaralarındaki arazi anlaşmazlığını gidermek için buluşup, çıkan kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından husumetli 2 aile, bu kez barış yemeğinde bir araya geldi. 2 aile arasındaki anlaşmazlık, ikinci buluşmada sona erdi.

Olay, 29 Ağustos'ta Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında barışmak için yapılan buluşmada tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar, Muzaffer Akbulut (48), ikizi Turan Akbulut (48) ve Ahmet Akbulut'a (38) isabet etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer, Turan ve Ahmet Akbulut'un yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 6'sı tutuklandı.