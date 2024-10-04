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        Okul servis minibüsünden düşen Elif, hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin (14), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:50
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        Okul servis minibüsünden düşen Elif, hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin (14), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ceylan (35), yönetimindeki 63 ACB 976 plakalı servis minibüsü ile öğrencileri evlerine bıraktığı sırada, Saygın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, bir anda dengesini kaybedip kapısı açık olan araçtan düştü. Minibüsün altında kalıp yaralanan Elif Tekin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin’in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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