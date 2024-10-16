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        Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı

        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Malatya merkezli 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:05
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        Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı
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        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Kısa süreli panik yaşanırken, Gülpınar, toplantıyı yarıda bırakıp AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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