Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

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