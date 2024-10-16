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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (3)

        77ARTÇI SARSINTI OLDUMalatya'da 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:20
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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (3)
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        77ARTÇI SARSINTI OLDU

        Malatya’da 5.9 büyüklüğündeki depremin olduğu saat 10.46’dan 13.44’e kadar, bölgede büyüklükleri, 0.7 ile 3 arasında değişen 77 artçı sarsıntı oldu.

        HAMİLE KADIN YARALANDI

        Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremde Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı müstakil evin yan tarafına yapılan ek balkonda çökme oldu. Çökme sırasında balkonun yakınlarındaki hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç (34) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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