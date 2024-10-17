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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu; 7 gözaltı

        ŞANLIURFA'da saman balyaları ile toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:10
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu; 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da saman balyaları ile toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siverek kırsalındaki 10 adrese dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında termal kameralar ile saman balyaları ve toprak altında gizlenmiş halde bulunan 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 şarjör, 882 fişek ve bir hücum yeleği bulundu. Silah ve mühimmata el konulurken, olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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