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        Babasıyla kavga etti, ihbara gelen polislere ateş açtı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mesut K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:30
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        Babasıyla kavga etti, ihbara gelen polislere ateş açtı
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mesut K. (29), adrese gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet etti, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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