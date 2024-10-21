Şenyaşar davasında tahliyeler oldu, barış görüşmeleri başladı

ŞANLIURFA’da 6 yıl önce seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin görülen ve kamuoyunda 'Şenyaşar davası' olarak bilinen davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Bu gelişmenin ardından AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri, her iki aile arasında barış görüşmeleri başlattı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesi, o dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ayrıca milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız, Celal Yıldız ve Mikail Yıldız tutuklandı.