Yangında bedensel engelli adam öldü, eşini komşuları kurtardı

ŞANLIURFA’da, bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Fethi Kaban (80) hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (74) ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Bedensel engelli Fethi ve İslim Kaban’ın evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bina sakinleri, evden yükselen duman ve alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yangın sırasında sürünerek yardım isteyen İslim Kaban’ı komşuları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve içeride mahsur kalan Fethi Kaban’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangının ardından içeri giren ekiplerin yaptığı kontrolde, Fethi Kaban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fethi Kaban’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı eşi İslim Kaban’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.