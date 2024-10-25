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        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu, o anlar kamerada

         ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde, bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:35
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        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu, o anlar kamerada
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         ŞANLIURFA’nınAkçakale ilçesinde, bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan genç bir kız ve küçük bir çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 

        Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bir genç kız ve çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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