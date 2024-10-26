Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3

60’ıncı dakikada bu kez Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 1-2.

1'nci Lig’in 10’uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

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