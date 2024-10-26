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        Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Batuhar Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Muhammed, Burak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:20
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        Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Batuhar Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz

        ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Muhammed, Burak (Dk. 82 Mehmet Coşkun), Miraç, Fatih (Dk. 63 Ofosu), Atakan (Dk. 82 Nafican), Hakan (Dk. Forsell) Begic (Dk. 82 Ahmet Gökbayrak), Hasan Hüseyin, Malle, Kayode

        IĞDIR FK: Furkan - Mert (Dk. 82 Silva), Alim, Hasan Hatipoğlu, Ahmet, Martins (Dk. 45 Lico), Burak Altıparmak, Burak Çoban, Regattin, Eysseric, Rogerio (Dk. 90 Aleksic)

        GOLLER: Dk. 61 Muhammed (P), Dk. 86 Miraç, Dk. 90+3 Forsell (Şanlıurfaspor) Dk. 48 Regattin (P), Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 72 Lico, (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Hakan, Aly Malle, Hasan Hüseyin, Miraç, (Şanlıurfaspor) Mert, Alim, Hasan Hatipoğlu, Ricardo Martins, Marcos Silva, (Iğdır Fk)

        1'nci Lig’in 10’uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

        48’inci dakikada Iğdır FK penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Regattin topu ağlara buluşturdu: 0-1.

        58'inci dakikada Hasan Hatipoğlu’nun pasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

        60’ıncı dakikada bu kez Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 1-2.

        72'nci dakikada Burak Çoban’ın ara pasıyla topu alan Lico, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

        86'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Miraç, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

        90+3’üncü dakikada Forsell, ceza sahası içerisinden sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 3-3.

        Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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