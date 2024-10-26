Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Batuhar Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Muhammed, Burak (Dk.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Batuhar Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz
ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Muhammed, Burak (Dk. 82 Mehmet Coşkun), Miraç, Fatih (Dk. 63 Ofosu), Atakan (Dk. 82 Nafican), Hakan (Dk. Forsell) Begic (Dk. 82 Ahmet Gökbayrak), Hasan Hüseyin, Malle, Kayode
IĞDIR FK: Furkan - Mert (Dk. 82 Silva), Alim, Hasan Hatipoğlu, Ahmet, Martins (Dk. 45 Lico), Burak Altıparmak, Burak Çoban, Regattin, Eysseric, Rogerio (Dk. 90 Aleksic)
GOLLER: Dk. 61 Muhammed (P), Dk. 86 Miraç, Dk. 90+3 Forsell (Şanlıurfaspor) Dk. 48 Regattin (P), Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 72 Lico, (Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Hakan, Aly Malle, Hasan Hüseyin, Miraç, (Şanlıurfaspor) Mert, Alim, Hasan Hatipoğlu, Ricardo Martins, Marcos Silva, (Iğdır Fk)
1'nci Lig’in 10’uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.
48’inci dakikada Iğdır FK penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Regattin topu ağlara buluşturdu: 0-1.
58'inci dakikada Hasan Hatipoğlu’nun pasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.
60’ıncı dakikada bu kez Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 1-2.
72'nci dakikada Burak Çoban’ın ara pasıyla topu alan Lico, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
86'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Miraç, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.
90+3’üncü dakikada Forsell, ceza sahası içerisinden sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 3-3.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
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