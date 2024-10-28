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        Apartmanda taşlı sopalı 'aidat' kavgası; 11 yaralı

        ŞANLIURFA'da, apartmanda yaşayanlar arasında 'aidat ödemesi' nedeniyle kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:58
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        Apartmanda taşlı sopalı 'aidat' kavgası; 11 yaralı
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        ŞANLIURFA'da, apartmanda yaşayanlar arasında 'aidat ödemesi' nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı, 11 kişinin yaralandığı kavgayı polis ekipleri, havaya ateş açarak sonlandırdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman komşuları arasında aidat ödemesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, uyarıya rağmen kavgayı sürdüren tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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