Apartmanda taşlı sopalı 'aidat' kavgası; 11 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman komşuları arasında aidat ödemesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, uyarıya rağmen kavgayı sürdüren tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

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