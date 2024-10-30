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        Şanlıurfa'da alacak kavgası kamerada

        ŞANLIURFA'dadükkan sahibi ile kiracılar arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:35
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        Şanlıurfa'da alacak kavgası kamerada
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        ŞANLIURFA'dadükkan sahibi ile kiracılar arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde emlak ofisi olarak kullanılan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre; dükkan sahibi, 6 aylık kirayı tahsil edemediği gerekçesiyle emlak ofisine giderek kiracılardan dükkanı boşaltmalarını istedi. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü. Tekme, tokatlı kavga güvenlik kamerasına yansırken, dükkanın camları kırıldı. Taraflar polis gelmeden olay yerinden uzaklaşırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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