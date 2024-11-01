Şanlıurfa'da, merdiven boşluğuna file takarken düşen öğretmen öldü

Olay, Güzelşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, binada oturan öğretmen Ali Apaydın, çocukların düşmemesi amacıyla oturduğu katın merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Apaydın’ın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Apaydın’ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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