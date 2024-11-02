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        Şanlıurfa'da 2 ayrı traktör kazasında 2 kişi öldü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ve Birecik ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında Mahmut Demirer (18) ve Nuh Emeç (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:45
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        Şanlıurfa'da 2 ayrı traktör kazasında 2 kişi öldü
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        ŞANLIURFA'nın Bozova ve Birecik ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında Mahmut Demirer (18) ve Nuh Emeç (59), hayatını kaybetti.

        Kentteki ilk kaza, dün öğle saatlerinde Bozova ilçesi Baltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giderken kullandığı traktör, sürücü Mahmut Demirer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Demirer'in yardımına tarladaki bölge halkı koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demirer'in öldüğü belirlendi. Demirer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        TARLASINI SÜRERKEN TRAKTÖRÜ DEVRİLDİ

        İkinci kaza ise dün saat 15.00 sıralarında Birecik ilçesi Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Nuh Emeç'in kullandığı 63 AAN 591 plakalı traktör, kontrolünden çıkıp devrildi. Emeç, traktörün altına kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Emeç'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Emeç'in cenazesi, otopsisinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarına teslim edildi.

        Kentteki her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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