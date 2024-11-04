Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı

        ŞANLIURFA Valiliği, kentte 10 gün süreyle her türlü etkinlik ve eylemin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA Valiliği, kentte 10 gün süreyle her türlü etkinlik ve eylemin yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu sabahtan geçerli olmak üzere etkinlik ve eylemlere yönelik yasak kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, yasak kararının kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere kentin coğrafi sınırlarını kapsadığı vurgulanarak, şöyle denildi: "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 04/11/2024 Saat: 09.00’dan 13/11/2024 Saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Halfeti Belediyesi'nin giriş ve çıkışları kapatıldı
        Halfeti Belediyesi'nin giriş ve çıkışları kapatıldı
        Şanlıurfa'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da başladı
        Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da başladı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Neolitik Kongresi'nin açılışında konuş...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Neolitik Kongresi'nin açılışında konuş...
        Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi