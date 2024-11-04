İstanbul'da öldürülen Şirin, gelinlik ve papatyalarla son yolculuğuna uğurlandı

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İSTANBUL’da, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi’nin (6) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Cenazede Hanilçi’nin tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakıldı.

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