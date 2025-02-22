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        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

        ŞANLIURFA'daelektronik eşya satışı yapılan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, 3 dükkanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:00
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        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
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        ŞANLIURFA'daelektronik eşya satışı yapılan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, 3 dükkanda hasar oluştu.

        Yusufpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Bağdat Pasajı'nın en üst katında, öğleden sonra elektrik kontağında kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Esnaf, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. 3 iş yerinde büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen 5 kişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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