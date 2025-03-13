Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, çeşitli silahlara ait 18 şarjör, 438 fişek ile 3 motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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