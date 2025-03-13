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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:10
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, çeşitli silahlara ait 18 şarjör, 438 fişek ile 3 motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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