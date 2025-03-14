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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Açıkgözoğlu (19) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:15
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Açıkgözoğlu (19) hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, adı öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 27 AE 833 plakalı otomobil, Enes Açıkgözoğlu’nun kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Açıkgözoğlu, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Enes Açıkgözoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Açıkgözoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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