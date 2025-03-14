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        Şanlıurfaspor – Esenler Erokspor: 0-2

        STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak, Zach Muscat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:55
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        Şanlıurfaspor – Esenler Erokspor: 0-2
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        STAT: 11 Nisan

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak, Zach Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Gameli, Nafican, Hasan Hüseyin, Ahmet (Dk. 59 Amar Begiç) (Dk. 59 Okyere), Ogundu (Dk. 78 Kappel), Safa, Akabueze, Sambou (Dk. 60 Alper Çelebi),

        ESENLER EROKSPOR: Ekrem – Metehan (Dk. 90+3 Sakıb), Anıl, Nzaba, Furkan, Janne (Dk. 46 Oscar), Tugay, Alper Karaman, Mücahit, Fernandes (Dk. 72 Mame Mor), Kayode (Dk. 80 Ertuğrul)

        GOLLER: Dk. 45+3 Fernandes, Dk. 51 Kayode (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Furkan, Ekrem, Tugay, Kayode, Pinchi, İdris (Esenler Erokspor)

        1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

        45+3'üncü dakikada Alper'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

        Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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