Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında 'yer' kavgası; 3 yaralı

Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda meydana geldi. Aynı bölgede acı biber satış yapan 2 seyyar satıcı arasında 'yer' tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

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