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        Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında 'yer' kavgası; 3 yaralı

        ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu seyyar satıcılar arasında 'yer' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:15
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        Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında 'yer' kavgası; 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'da Suriye uyruklu seyyar satıcılar arasında 'yer' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda meydana geldi. Aynı bölgede acı biber satış yapan 2 seyyar satıcı arasında 'yer' tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

        Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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