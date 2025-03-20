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        Pervin Buldan: Barışın kaybedeni olmaz

        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, artık tek damla kanın aksamına kimsenin tahammülü olmadığını belirterek, "Barışın kaybedeni olmaz, barış herkese kazandırır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:55
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        Pervin Buldan: Barışın kaybedeni olmaz
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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, artık tek damla kanın aksamına kimsenin tahammülü olmadığını belirterek, “Barışın kaybedeni olmaz, barış herkese kazandırır" dedi.

        Şanlıurfa'da, DEM Parti teşkilatı tarafından 11 Nisan Stadyumu park alanında nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya gelenler, polisin uygulama noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. Kalabalık halay çekerken, kutlamalara PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da katıldı. Nevruz ateşinin yakıldığı, Kürtçe şarkılar çalınan kutlamalarda konuşan DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, barışın herkese kazandıracağını söyledi. Bu yıl yapılan nevruz kutlamalarının daha anlamlı olduğunu dile getiren Buldan, İmralı’nın yaptığı çağrıya ilişkin, “Bu kardeşlik, bin yıllık Türk-Kürt dayanışması için yeni bir çağrıdır. Artık tek damla kan akmasına kimsenin tahammülü yoktur. Herkes bu sürecin etrafında kenetlenmelidir. Kürtler kimliklerinin tanınmasını ve Öcalan’ın özgürlük koşullarının sağlanmasını istiyor. Bu mesele yalnızca Kürtlerin değil, tüm kesimlerin meselesidir. CHP, DEVA, Gelecek Partisi de bu sürecin bir parçasıdır. Barışın kaybedeni olmaz, barış herkese kazandırır" diye konuştu.

        Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin de Buldan, "Kayyım atamalarını hiçbir yerde kabul etmiyoruz. Van’da kayyımı nasıl istemiyorsak, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’na yönelik böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz. Bu antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmelidir" dedi.

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