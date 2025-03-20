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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında mera kavgası: 9 yaralı, 5 gözaltı

        ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:30
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında mera kavgası: 9 yaralı, 5 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, öğleden sonra Yediyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mera anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Aşmas ile Demirçarık aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 4 kişi taş ve sopalarla darp edilerek yaralanırken, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi ise silahla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alırken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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