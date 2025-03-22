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        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:00
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        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, diğeri kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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