Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA'da, sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayların 22 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde meydana geldiği belirtilerek, "22 Mart 2025 tarihinde Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi’nde bir vatandaşımız, 23 Mart 2025 tarihinde ise Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi’nde bir vatandaşımız sahipsiz köpekler tarafından ısırılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımızın tedavi ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        Valilik, her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra idari inceleme ve araştırma başlatıldığını da duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...
        Şanlıurfa'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...
        Akaryakıt tankerine saldırı kamerada; 2 tutuklama
        Akaryakıt tankerine saldırı kamerada; 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı...
        Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı...
        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutukla...
        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutukla...