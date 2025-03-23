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        Erbakan: Belediyelerimize 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelası astık

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediyelerimize 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını astık ve 'yolsuzluk, hırsızlık, suistimal, rüşvet asla ve asla girmeyecek' dedik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:55
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        Erbakan: Belediyelerimize 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelası astık
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Belediyelerimize ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını astık ve ‘yolsuzluk, hırsızlık, suistimal, rüşvet asla ve asla girmeyecek’ dedik. Elhamdülillah, bunu gerçekleştirdik” dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, GAP Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan Emekliler Yaşam Merkezi’nin açılışına katılan Erbakan, emeklilere yönelik projelerin önemine değinerek, “Emeklilerimiz hayatlarının en kıymetli dönemlerini yaşayan değerli insanlardır. Onların sosyal ve kültürel açıdan daha aktif bir yaşam sürmesi bizler için öncelikli olmalıdır” dedi.

        Konuşmasında milli görüş belediyeciliği anlayışına vurgu yapan Erbakan, ayrım gözetmeksizin herkese adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerini belirterek şöyle dedi:

        “Ahlaklı belediyecilik; torpil, adam kayırma değil, liyakat ve ehliyet demektir. Yandaşlığa değil, hak edene görev vermeye dayalıdır. Bereket boyutu en önemli boyutlarından bir tanesidir. Hizmet boyutu en önemli boyutlarından bir tanesidir. Önce ahlak ve maneviyat boyutu, yine çok önemli bir boyutudur. 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını belediyelerimize astık ve belediyelerimizin kapısından içeriye ‘yolsuzluk, hırsızlık, suiistimal, rüşvet asla ve asla girmeyecek’ dedik ve bunu gerçekleştirdik elhamdülillah. Bir diğer önemli boyutu ahlaklı belediyeciliğin belediye başkanlarımızın, belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için kullanılan bir ticaret makamı olarak görmesi değil. Tam tersine belediye başkanlarımızın bu makamları milletin derdine derman olarak cenabı Allan'ın rızasının kazanıldığı ibadet makamı olarak görülmesi ahlaklı belediyecilik budur dedik."

        'EKONOMİK ZORLUKLAR ARTIYOR'

        Buradaki törenin ardından iftar programına da katılan Erbakan, yaptığı konuşmada ekonomik sıkıntılara değindi. Asgari ücretin alım gücünün düştüğünü belirten Erbakan, “Eskiden asgari ücretle bir Cumhuriyet altını alınabiliyordu, bugün ise mümkün değil. Faiz canavarına her yıl 2 trilyon lira veriyoruz. Bu israfın önüne geçerek, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye daha fazla destek sağlayacağız” dedi.

        Projelerinin ve kaynak paketlerinin hazır olduğunu aktaran Erbakan, "Makam ve mevki için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır, inşallah geleceğiz ve bu milletin yüzünü Allah rızası için çalışan kadrolarımızla güldüreceğiz" diye konuştu.

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