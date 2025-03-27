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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:00
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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        ŞANLIURFA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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