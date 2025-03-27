Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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