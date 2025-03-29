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        Şanlıurfa'da 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı

        ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:10
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        Şanlıurfa'da 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı
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        ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü olarak kutlanan 4 Nisan öncesi kent genelinde her türlü açık alan eylem ve etkinliği yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasak kararının alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

        “İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek­1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden yapılması muhtemel bütün açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb) ile İlimiz Merkez ve İlçelerinde eylem, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelecek şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 01/04/2025 saat:00.01’den 05/04/2025 saat:23.59’a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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