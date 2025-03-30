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        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu (2)

        MEMLEKETİNEUĞURLANDIŞanlıurfa'da görevi başında, firari bir şüpheliyi yakalamak isterken çıkan arbedede fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:00
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        Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu (2)
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        MEMLEKETİNEUĞURLANDI

        Şanlıurfa’da görevi başında, firari bir şüpheliyi yakalamak isterken çıkan arbedede fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, polisler ve şehidin ailesi katıldı. Tören boyunca şehidin eşi Ecem Acar, oğlu Ali Asaf ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sevinçle karşılamadan maalesef yaşadığımız bu acı olayla polis memurumuzu kaybettik. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Hepimizi derinden üzen bu menfur olayda yakalanan şüpheli başta olmak üzere, suç işleyen şehir eşkıyaları bilmelidir ki, bizler bu tür olaylar karşısında asla geri adım atmayacağız. Şanlıurfa Emniyeti olarak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Okunan duaların ardından, şehit Mesut Acar’ın naaşı kara yoluyla Muş’un Hasköy ilçesine uğurlandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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