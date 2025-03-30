Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu (2)

MEMLEKETİNEUĞURLANDI

Şanlıurfa’da görevi başında, firari bir şüpheliyi yakalamak isterken çıkan arbedede fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, polisler ve şehidin ailesi katıldı. Tören boyunca şehidin eşi Ecem Acar, oğlu Ali Asaf ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sevinçle karşılamadan maalesef yaşadığımız bu acı olayla polis memurumuzu kaybettik. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Hepimizi derinden üzen bu menfur olayda yakalanan şüpheli başta olmak üzere, suç işleyen şehir eşkıyaları bilmelidir ki, bizler bu tür olaylar karşısında asla geri adım atmayacağız. Şanlıurfa Emniyeti olarak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.