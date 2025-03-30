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        Akrabaları arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizi geçirerek öldü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada akrabası olan tarafları ayırmaya çalışan Müslüm Karaçizmeli (71) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:45
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        Akrabaları arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizi geçirerek öldü
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        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada akrabası olan tarafları ayırmaya çalışan Müslüm Karaçizmeli (71) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada 1 kişi silahla yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Bozova’ya bağlı Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Bayramlaşmanın yapıldığı camide, aralarında husumet bulunan akraba iki grup karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada akrabalarının kavga ettiğini gören Müslüm Karaçizmeli, tarafları ayırmaya çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. Kavgada M.K. (46) ise tabancayla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karaçizmeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaçizmeli’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Kavga cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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