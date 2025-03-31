Şanlıurfa'da 2 kardeş silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'dayolda yürüyen Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşler, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşlere alışveriş merkezi yakınında yürüdükleri sırada, iddiaya göre kendilerini takip eden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden uzun namlulu tüfek ve tabancayla peş peşe ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Çevredekiler, yerde yatan yaralı kardeşlere gömleklerini çıkartıp, tampon uygulayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kardeşleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.