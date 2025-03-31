Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
ŞANLIURFA'nınsimgesi olan Balıklıgöl, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
ŞANLIURFA'nınsimgesi olan Balıklıgöl, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, bayram tatilini değerlendirmek isteyen ve farklı kentlerden gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. İnanç turizminin önemli merkezleri arasında gösterilen kente Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içerek dua etti.
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