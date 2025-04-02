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        Şanlurfa'da 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi; o anlar kamerada

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:15
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        Şanlurfa'da 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi; o anlar kamerada
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        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde S.U. (17), komşusunun çocuğu İ.G.'yi (3) arkadaşları ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tekmeledi. O anlar kameraya yansırken, dalağı yırtılan çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U, apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı. Sinirlenen S.U., oyun oynayan İ.G.'ye tekme atarak yere savurdu. Daha sonra diğer çocukları da kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi. Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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