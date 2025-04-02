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        Şanlıurfa'da avukatın darbedilmesi ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, trafik cezasına itiraz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan müvekkili F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:15
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        Şanlıurfa'da avukatın darbedilmesi ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
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        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, trafik cezasına itiraz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan müvekkili F.B. ile görüşmek isteyen avukat Yılmaz Birden, yaşanan tartışma sırasında bir özel harekat polisi tarafından silahın dipçiğiyle darbedildi. Birden’in başından yaralandığı olayla ilgili adli soruşturma ve Şanlıurfa Valiliği tarafından da idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

        Olay, akşam saatlerinde Suruç Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Polis kontrol noktasında, aracın farlarının yanmadığı gerekçesiyle F.B.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen araç durduruldu. Sürücü belgesi bulunmayan F.B., ceza yazılmaması için trafik polisleriyle tartışma yaşayınca arbede çıktı. İddiaya göre F.B., polisler tarafından 'mukavemet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Gözaltı işlemi sonrasında, F.B.'nin kuzeni olan avukat Yılmaz Birden, müvekkiliyle görüşmek için polis merkezine gitti. Bu sırada yaşanan tartışma sırasında bir özel harekat polisi, silahın dipçiğiyle avukat Birden'in başına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        TBB'DEN KINAMA

        Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukat Yılmaz Birden'in şiddete maruz kalmasına dair yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "Şanlıurfa Barosu mensubu avukat Yılmaz Birden'in, Suruç Bölge Trafik Müdürlüğü'nde müvekkiliyle görüşmesine önce fiili müdahale, ardından fiziksel şiddetle engel olunmuş; meslektaşımız maruz kaldığı saldırı sonucunda yaralanmıştır. Savunma hakkı her yurttaşın temel hakkı olmakla birlikte, avukatların görev ve sorumluluğu kapsamındadır. Bu hak ihlallerine karşı yargı organlarının sessiz kalması, hukuksuzluğu meşrulaştırmaktadır. Yurttaşlarımızın savunma hakkına yönelik bu saldırıların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Şanlıurfa Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, meslektaşımızın yanında olacaktır. Yaşanan saldırıya dair tüm idari ve hukuki sürecin hassasiyetle takip edileceğini kamuoyuyla paylaşırız" denildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Olayın ardından Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada inceleme başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "01.04.2025 tarihinde Suruç ilçemizde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, trafik polisimiz tarafından durdurulan bir aracın sürücüsünün kimliğini ve sürücü belgesini göstermemesi ve personele direnmesi üzerine meydana gelen, bir avukatın da dahil olduğu olayla ilgili olarak adli soruşturmanın yanı sıra Valiliğimiz tarafından ayrıca idari inceleme başlatılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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