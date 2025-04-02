Şanlıurfa'da avukatın darbedilmesi ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, trafik cezasına itiraz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan müvekkili F.B. ile görüşmek isteyen avukat Yılmaz Birden, yaşanan tartışma sırasında bir özel harekat polisi tarafından silahın dipçiğiyle darbedildi. Birden’in başından yaralandığı olayla ilgili adli soruşturma ve Şanlıurfa Valiliği tarafından da idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Suruç Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Polis kontrol noktasında, aracın farlarının yanmadığı gerekçesiyle F.B.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen araç durduruldu. Sürücü belgesi bulunmayan F.B., ceza yazılmaması için trafik polisleriyle tartışma yaşayınca arbede çıktı. İddiaya göre F.B., polisler tarafından 'mukavemet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi sonrasında, F.B.'nin kuzeni olan avukat Yılmaz Birden, müvekkiliyle görüşmek için polis merkezine gitti. Bu sırada yaşanan tartışma sırasında bir özel harekat polisi, silahın dipçiğiyle avukat Birden'in başına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.