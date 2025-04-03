Göbeklitepe'yi bayramda 30 bin kişi ziyaret etti

ŞANLIURFA'da, 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 3 günlük bayramda 30 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe girişinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri'nden araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmaları sırasında keşfedilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1995 yılında kazılara başlanan Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait, 3 ile 6 metre boyunda ve 40 ila 60 ton ağırlığında olan yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar keşfedildi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinde de binlerce kişi Göbeklitepe’yi ziyaret ediyor. Bayram süresince 3 gününde 30 bin kişi Göbeklitepe'yi görmek için geldi. Ören yerinde uzun kuyruklar oluştu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram yoğunluğu boyunca alınan tedbirlerle sürecin sorunsuz ilerlediğini söyledi.