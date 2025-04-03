Şanlıurfa'da 4 Nisan öncesi güvenlik önlemi

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasak olduğu, güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte Öcalan'ın doğum yeri olan Ömerli Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar da kontrol altına alındı.

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarın doğum gününü kutlamak isteyen yaklaşık 5 bin kişilik grup, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Aralarında DEM Parti milletvekillerinin de olduğu kalabalık, Kürtçe türkü ve şarkılar söyleyip halay çekerek, terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Geceyi Halfeti ilçe merkezinde geçirecek olan kalabalık, yarın sabah Öcalan’ın doğum yeri olan Ömerli Mahallesi’ne gitmeye hazırlanıyor.

Valilik tarafından 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasaklandığı kentte Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa merkez ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Halfeti’nin Ömerli Mahallesi’ne giden yollarda güvenlik önlemleri alan jandarma, şüpheli görülen araçları didik didik aradı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.