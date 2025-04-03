Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 3 işçi toprak altında

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılıp Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.