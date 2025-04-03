Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 3 işçi toprak altında
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı.
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılıp Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.