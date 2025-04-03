Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 3 işçi hayatını kaybetti (2)

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 işçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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