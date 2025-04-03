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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 3 işçi hayatını kaybetti (2)

        3İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:50
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        Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 3 işçi hayatını kaybetti (2)
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        3İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 işçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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